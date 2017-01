Se disparan las reclamaciones por la cláusula suelo en Navarra durante la última semana

Las reclamaciones por la cláusula suelo en las hipotecas firmadas con los bancos se han disparado esta última semana en Navarra. Así lo ha confirmado la Asociación de Consumidores Irache, que en los últimos días ha recibido más de 400 consultas sobre esta abusiva cláusula.

Desde Irache se aconseja "que no se firme nada con el banco acerca de la cláusula suelo" antes de asesorarse convenientemente. En diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció la devolución de todas las cantidades cobradas de más al consumidor por las cláusulas suelo que fuesen declaradas nulas. De esta manera, la asociación pide a los afectados que no se precipiten ante las posibles llamadas de su entidad bancaria: "Hay que ser muy precavido y no firmar acuerdos con las entidades que puedan limitar todos los derechos o los importes que deben recibir los afectados por esta cláusula".

Sobre el sistema extrajudicial de devolución de lo cobrado a los consumidores, desde Irache apuntan que "no aporta nada positivo para los consumidores; más bien al contrario, puede perjudicar sus intereses". Reclaman un sistema que agilice y garantice la devolución íntegra de todos los importes cobrados de más, y denuncian que "no es admisible, y menos con la jurisprudencia europea que ya se ha conocido, que los bancos puedan plantear acuerdos en los que puedan rebajar el dinero a devolver a los afectados por las cláusulas suelo".

ACUERDO CON EL BANCO, "MERMA" DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR

De hecho, según la experiencia de Irache en el trabajo sobre la cláusula suelo, apuntan que en muchas ocasiones los acuerdos extrajudiciales firmados entre el cliente y el banco suponen finalmente "una merma en los derechos de los consumidores".

De forma habitual, los bancos han mejorado las ofertas únicamente conforme veían que judicialmente disminuían sus posibilidades, explican desde la Asociación de Consumidores Irache. "En muchos casos la firma se ha producido de forma abusiva, sin permitir que el consumidor se asesore sobre el acuerdo escrito, en la que éste renunciaba a reclamar posteriormente a la entidad", recuerdan, por lo que algunos juzgados ya han anulado por abusivos estos acuerdos que, en cualquier caso, se convierten en una "dificultad añadida" para que el consumidor haga valer sus derechos.

Actualmente, Irache representa a más de 2.500 familias que tienen en su préstamo hipotecario la cláusula suelo, bien de forma extrajudicial o ante los tribunales. Hasta el momento, se han presentado ocho demandas grupales y cientos de individuales de personas afectadas por este límite.

¿QUÉ ES LA CLÁUSULA SUELO?

La cláusula suelo es un interés mínimo que se debe pagar en la cuota hipotecaria y que hace que, aunque la suma del índice más el diferencial pactado dé un porcentaje menor, éste no se aplique.

Muchos de los préstamos ahora afectados se suscribieron, de forma muy generalizada, meses antes de que el Euribor comenzase a bajar de forma notable y continuada. Por ello, a algunos consumidores la aplicación del suelo les ha supuesto perder miles de euros, en algún caso hasta 18.000 euros.

La sentencia europea ha reconocido que el consumidor tiene derecho a recuperar todo el dinero que ha perdido por las cláusulas suelo que se comercializaron de forma abusiva en su inmensa mayoría. Por ello, es conveniente que el consumidor, antes de firmar cualquier documento con el banco, se asesore y se asegure de que éste no va a suponer una pérdida en el dinero que debe recibir, insisten desde Irache.